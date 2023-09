Az Európai Parlament plenáris ülése szerdán megszavazta a testület saját belső szabályainak módosítását, az új rendelkezések november elsejétől lépnek majd hatályba.

A képviselők elfogadták a lobbizásnak minősülő tevékenységek szigorúbb tilalmát, a képviselők azon kötelezettségét, hogy minden parlamenti jelentéshez csatolni kell a külső szereplőktől kapott ötletekkel és javaslatokkal kapcsolatos nyilatkozatokat, valamint a magatartási kódex megsértésének szigorúbb büntetését.

A testület plénuma emellett azt is megszavazta, hogy a munkatalálkozók közzétételére irányuló kötelezettség a parlament minden képviselőjére vonatkozzon, ne csak a hivatalos tisztséget betöltőkre, továbbá a harmadik országok képviselőivel való találkozókra is kiterjedjen. Az új szabályok azt is előírják, hogy a képviselők számára tilos az olyan korábbi delegáltakkal való kapcsolattartás, akik az előző hat hónapban hagyták el az Európai Parlamentet.