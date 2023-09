Amikor kitört a korrupciós botrány, felerősödtek azok a hangok, miszerint az egész ügynek nagyobb a füstje, mint a lángja. Én sok mindent láttam már a közéletben, sok mindent láttam már Brüsszelben is, de hogy ezeknek a véleményeknek lett igazuk, miszerint minden úgy megy tovább, mintha mi sem történt volna, az vérlázító. Ezzel sok tíz, sok száz millió európait kollektívan hülyének néz Brüsszel, a brüsszeli bürokrácia és ez a korrupt rendszer

− fogalmazott az üggyel kapcsolatban a Fidesz európai parlamenti delegációvezetője a Magyar Nemzetnek.

A most elfogadott szabálymódosításokban többek között az is szerepel, hogy az EP minden képviselőjének vezetnie kell, hogy mikor és kivel találkozik. Szigorúbb szabályozása lesz az ajándékok elfogadásának is, és minden képviselőnek a hivatali időszak elején és végén vagyonnyilatkozatot kell tennie.