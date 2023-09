Így vélekednek a budapestiek Karácsony Gergelyről Karácsony Gergely nagy ígéretekkel vágott neki a főpolgármesterségnek 2019-ben, de 2023 őszén még nyoma sincs annak, hogy miatta bármi is jobbra fordult volna a városban, sőt, hogy bármi történt volna egyáltalán. Karácsony alatt dugók, káosz, drágább BKV-jegyek, elhanyagoltság és kosz jellemzi Budapestet az elmúlt években – írja a Metropol. Karácsony Gergely főpolgármester annak idején, a 2019-es kampányban egy zöldebb Budapest ígéretével kampányolt a főpolgármesteri címért. A baloldali politikus viszont ezt nagyjából letudta annyival, hogy a leginkább dugót okozó helyekre, a Nagykörútra és a bevezető kulcs-sugárutakra telepítettek biciklisávokat. A kihasználatlan bringasávok miatt azonban olyan szinten megnőtt a dugók száma, hogy az már az emberek egészségére is veszélyes. A Metropol emlékeztetett arra, hogy egy év alatt jelentősen romlott a levegő minősége a magyar fővárosban. Megírták azt is, hogy a főpolgármester tavaly jelentősen megemelte a parkolási díjakat. Kiemelték azt is, hogy Karácsony alatt a főváros számtalan forgalmas pontját elárasztotta a gaz, sőt, még a Városháza udvarát is felveri a gyom. A Lánchíd nemcsak ötmilliárd forinttal drágábban, hanem csökkentett műszaki tartalommal újult meg, hiszen az eredeti elképzelésekhez képest a Váralagutat és a Széchenyi István teret nem újítják fel. Írt a Metropol a Liget projektről is, amely egész Közép-Európa legjelentősebb kulturális beruházása lett. A főváros szívének számító Városliget új pompájában ragyog, ami szinte csak és kizárólag a kormány elkötelezettségének köszönhető. Karácsony Gergely a főpolgármesteri székért még annak idején úgy kampányolt, hogy ha megnyeri a választást, akkor teljesen leállítja a Liget projektet. A Blaha Lujza tér megújítása viszont – mint hangsúlyozta a lap – tipikus KariGeri-sztori.