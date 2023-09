Az amerikai befolyásról szóló cikksorozat második részében a Datadat nevű cégcsoport Demokrata Párttal és a Soros-birodalommal való összefonódást mutatja be.

A 2022-es országgyűlési választási kampányt megelőzően már egyértelművé vált, hogy egyre erősebb az amerikai befolyás a baloldalon,

így nem véletlen az sem, hogy a miniszterelnök-jelöltjük Márky Zay Péter lett, aki 2018-ban az Egyesült Államokból hazatérve nyerte meg a hódmezővásárhelyi polgármesteri címet. Ugyanúgy a tengeren túlról, Amerikából, az Action for Democracy nevű szervezet közvetítésével csatornázták be a milliárdokat a baloldal kampányába. Az NGO vezetője, Korányi Dávid – Karácsony Gergely volt főtanácsadója – sem Budapesten, hanem New Yorkból látta el a fővárosi megbízatását.