A dollármédia gyakran igyekszik úgy beállítani, hogy a magyar ember egyszerű és elég neki alkohol, néhány doboz sör, hogy jól érezze magát. Legutóbb a 444 az augusztus 20-i ünnepség kapcsán készített videót, amelyben rendre olyan embereket szólítottak meg, akik a sör árát emelték ki Magyarország születésnapja kapcsán. A második percnél arról beszélt egy fiatal, hogy az a küldetéstudatuk, hogy az adófizetők pénzéből rúgjanak be. Később igyekeztek negatívan beállítani, hogy a Szent István Nap alkalmából rögzítették az árakat és az embereket igyekeztek rávezetni, hogy ők igazából csak az alkohol miatt jöttek a rendezvényre.

A 2022-es választások után a baloldali megmondóemberek is nekiestek a magyar társadalomnak, tájékozatlannak, nyomorult ostobának és agymosottnak nevezve több millió szavazót.

A Klubrádióban Herskovits Eszter műsorvezető azt mondta: ”[…] hát mi látjuk, mert mi olvasunk híreket, meg nyilván a hallgatóink is, de hát egy átlag fideszes szavazó, vagy mondjuk, aki el van zárva a független médiától, az nem feltétlenül botlik bele ezekbe a hírekbe.”

Kollégája, Para-Kovács Imre gúnyosan azt fejtegette, hogy „ha a nép ilyen intellektuális állapotban van, hogy-hogy nem kapott tíz százalékot a Gődény pártja? Hát ez minimum lett volna. Én legalábbis elvártam volna, hogy akkor azokat is tolják be, ha már a nácikat sikerült.” A döbbenetes kijelentéseket aztán Hardy Mihály szintén a Klubrádióban igyekezett árnyalni, de gyakorlatilag folytatta a választópolgárok alázását. „Jogos a kérdés, hogy akkor az a kétmillió-hétszázezer szavazó, aki most is a Fideszre adta a voksát, ők vajon mind félrevezetett, agymosott emberek lennének? Részben azok, de csak részben!”

Csáki Judit, a HVG újságírója két nappal a választások után állt elő egy hosszabb Facebook-bejegyzéssel, amelyben az eddigieknél is visszataszítóbb sértésekkel illette a vidéki magyar embereket. „Ma láttam Orbán magyarországát. nyomorult, semmit sem értő, a nevüket leírni alig-alig tudó embereket, akik megkérdezték, hogy a három lap közül melyikre kell húzni a négy nemet. Ez a tömeg – mert ez tömeg – az a bázis, ami a kétharmadot biztosítja neki. Orbán népének nincs perspektívája, nincs iskolája, foga kevés, szemüvege eltörött vagy nincsen, rosszul lát, elhízott és tönkrement. – elképedtem, amikor a névjegyzékben láttam, hogy mennyi idősek, és mennyivel néznek ki többnek annál” – írta a dollármédia egyik oszlopos tagja. Aztán a hazai cigányságot is becsmérelte, szerinte „kevésért megvehetőek, meg is veszik őket, a szavazatukat is.”

Tóta W. Árpád a tőle megszokott ordenáré módon szállt bele a magyarságba, amikor a HVG publicistája azt írta a közösségi oldalán:

„Orbán érti a néplelket. Az ellenzék bezzeg nem érti. És mi van, ha a néplélek téved? Mi van, ha a néplélek ostoba, mint a s...gg?”

A Népszava újságírója, Dányi Tamás már a 2018-as választások után vérlázítóan fogalmazott egy cikkében, amikor azt írta: „Igaza volt Kertész Ákosnak, amikor azt mondta, hogy a magyar nép genetikusan alattvaló. Ezt kiegészíteném azzal, hogy ostoba is, mert aki képes a Fideszre szavazni, annak gondjai lehetnek az értelmi képességeivel”

