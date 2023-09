Mint mondta, sikerült elérni, hogy európai beszállítási tilalom lépjen érvénybe, azonban az EU ezt feloldotta, ami tönkre teszi a magyar gazdákat.

– Arra szólítjuk fel Brüsszelt, hogy álljon ki a közép-európai tagállamok mellett, és ne árulja el Magyarországot se – nyomatékosította.

A kormányfő elmondta, hogy az ukránok évek óta sanyargatják a kárpátaljai magyar iskolákat. – Magyarország nem támogatja Ukrajna NATO-tagságát, amíg a korábbi törvényeket vissza nem állítják – tette hozzá.

A kormánynak át kellett vennie a jegybank feladatát

A miniszterelnök ezután az inflációról is beszélt, értelmezése szerint a jegybank nem tud megküzdeni az infláció elleni harccal, így azt a kormány átvette tőle, ezzel a felelősség is a kormányt terheli. – Online árfigyelőt és kötelező árcsökkentést vezettünk be – ismertette. Leszögezte,

az év végére biztos, hogy tíz százalék alatt lesz az infláció.

– Mint tudják, a jegybank komoly adósságot halmozott fel az elmúlt években, amelyet nekünk, a költségvetésnek kellene kifizetnünk. Erre a költségvetés képes is, de csak akkor, ha súlyos pénzeket vonunk el a gazdasági és társadalmi élet fontos területeiről – festette le a kialakult helyzetet Orbán Viktor.

Fotó: Máthé Zoltán / Forrás: MTI

A miniszterelnök azt javasolja az Országgyűlésnek, hogy ne ezt tegyék, hanem a jegybankot egy törvénymódosítással mentsék ki szorult helyzetéből, amelyet a következő időszakban a kormánypártok benyújtanak, de részleteket erről egyelőre nem árult el.