A minisztérium közlése szerint a tárcavezető a Fiatalok Batthyány Körének rendezvényén arról számolt be, hogy a jelenlegi, rendkívüli kihívásokkal teli, bizonytalan időszakban fontos bizonyos horgonnyal rendelkezni, amely Magyarország esetében a szuverén külpolitikai stratégia, a nemzeti érdek mindenekfeletti képviselete.

Amikor külpolitikai stratégiát alkotunk és hajtunk végre, akkor leginkább arra kell törekedni, nehogy eltévesszük a célt, nehogy célként a mások velünk való megelégedését válasszuk ki

– fogalmazott.

Egy magyar és szuverén külpolitika nem hajthat külső szereplők, tényezők dicséretére, gratulációjára, buksisimogatására

– tette hozzá.

Beszédében hangsúlyozta, hogy a

magyar külpolitika legitimációja a legerősebb Európában, ugyanis az előző évi, történelmi győzelmet hozó parlamenti választás nyomán a magyar kormány bír a legnagyobb támogatottsággal a kontinensen.

Ráadásul – mint mondta – ezen választás legjelentősebb témája az ukrajnai háború volt, és az emberek arra az oldalra szavaztak hatalmas többséggel, amely a fegyveres konfliktusból való kimaradást tűzte a zászlójára.

Szijjártó Péter úgy vélekedett, hogy az e legitimáció biztosította horgonynak mélyen kell kapaszkodnia, különösen napjainkban, amikor teljesen új világrend van kialakulóban.

Ezen időszakban arra kell készülni, hogy a gazdasági átrendezésből fakadó lökdösődés egyre erősebbé válik, és a politikai szempontok egyre nagyobb szerepet fognak játszani a gazdasági versenyben is, s az „eddiginél sokkal erőteljesebb fake news kampányok indulnak a globális liberális sajtóban” – húzta alá.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter előadást tart a Fiatalok Batthyány Körének rendezvényén a Lónyay-Hatvany villa rendezvénytermében 2023. szeptember 7-én

Fotó: Soós Lajos / Forrás: MTI

Szavai szerint emellett mindenfajta lelkiismeret nélkül, már a látszatra sem ügyelve próbálnak bizonyos szereplők beavatkozni a belpolitikai folyamatokba, például a választásokba, és ez állandósulni is fog.

Hogyha egy patrióta pártnak, függetlenül attól, hogy a politikai paletta jobb- vagy baloldaláról érkezik, esélye van arra, hogy a választáson jól szerepeljen, és az adott ország kormányát a nemzetközi liberális mainstreammel szembeni politikai pályára tegye, akkor azonnal mindig kiderül egy korrupciós ügy, egy középiskolás korban elkövetett vagy el nem követett, abszolút helytelen cselekmény, egy nyomozás éppen véletlenül akkor ér abba a fázisába, hogy valakit letartóztatnak

– mondta.

A miniszter kijelentette, hogy hazánk bátor külpolitikája eddig sikeresnek bizonyul két szempontból is. Egyrészt ugyanis sikerült kimaradni a háborúból az erős nemzetközi nyomásgyakorlás ellenére ami már csak azért is fontos, mert keresztény alapokon álló kormányként a külpolitikának morális alapja is kell legyen, és az egyetlen erkölcsileg tartható álláspont ebben a helyzetben az emberéletek megóvása.

Ezért nekünk, magyaroknak a háború kapcsán egészen tiszta lehet a lelkiismeretünk. Mi egyetlenegy olyan fegyvert sem vittünk oda, amivel embereket öltek volna meg

– emlékeztetett.