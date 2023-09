Csató Gábor, az OMSZ főigazgatója köszönetet mondott a nyári nagy rendezvényeken dolgozó kollégáinak, akik napi 3500 mentési feladatot láttak el.

Kitért arra, hogy a budapesti atlétikai világbajnokság alatt ezer mentős vett részt az egészségügyi biztosításban.

Idén tényleg van mit megmutatni: a mentőnapon bemutatják az új gépkocsikat, a mentőmotorokat, az új szoftvereket és technológiákat - emelte ki.

Riasztásra indul az új mentőmotorral egy mentős az Országos Mentőszolgálat mentőnapján a budapesti Városligetben 2023. szeptember 2-án

Fotó: Lakatos Péter / Forrás: MTI

Az új vármegyei ügyeleti rendszert említve Csató Gábor elmondta, szeptember 1-jén újabb három vármegye csatlakozott ehhez a rendszerhez, így már kilenc vármegyében hívható a 1830-as telefonszámon a mentőszolgálat ügyelete.

A koronavírus-járvány azt is megmutatta, hogy a mentőszolgálat mennyire alkalmazkodóképes, és az országos mintavevő szolgálat tapasztalatait is be tudták építeni az új ügyeleti rendszer kiépítésekor - mondta az OMSZ főigazgatója.

Az immár hagyományos mentőnapra kilátogatókat számos program várja a Városligetben: mentési bemutatók, vetélkedők, járműkiállítás.

A rendezvényen bemutatkoznak a gyermekmentők, a vízimentők, a mentőkutyások, valamint jelen vannak a partnerszervezetek, így a rendőrség, a katasztrófavédelem és a Terrorelhárítási Központ (TEK) is.