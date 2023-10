Továbbra is folyik a szerb rendőrség speciális egységeinek akciója Szabadkán, és a település környékén – számolt be róla a Pannon RTV. A portál szerint a rendőrök nemcsak az erdős szakaszokon razziáznak, hanem a forgalmasabb utak mentén is ellenőriznek minden gyanús járművet. A rendőrség több ideiglenes tábort is kialakított a magyar határ mentén húzódó erdős szakaszok közelében. Eközben pedig továbbra is folyamatosan zajlik az illegális migránsok utáni keresés a térségben.