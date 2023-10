Megjegyezte, az MCC 2023 májusa óta van jelen Kaposváron, és szeptemberben indította el képzési programját, összességében pedig jelenleg 28 helyszínen végzik több mint 7300 diák oktatását a Kárpát-medencében.

A főigazgató elmondta, az MCC célja, hogy tovább erősítse kaposvári jelenlétét, ennek érdekében felújítja a 15 éve elhagyatott Kunffy-palotát, így várhatóan 2025 őszétől ismét élet költözik a város egyik legendás épületébe.

Szita Károly, Kaposvár polgármestere elárulta, régi álma valósult meg azzal, hogy az MCC megérkezett a városba.

Hangsúlyozta, nem elitképzőről van szó, hiszen az egyéni ambícióknak, a tudásvágynak semmi sem szabhat gátat, nem számít anyagi helyzet, társadalmi és szociális háttér. A Megyei Jogú Városok Szövetségének elnöke megköszönte Nagy Mónika Zita, az MCC kaposvári képviseletének vezetőjének munkáját, valamint a fiataloknak azt, hogy az őszi szünet ellenére sokan tekintették meg az ünnepi műsort.

A közönséggel megosztotta gondolatait Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ főigazgatója, Kónya Imre korábbi belügyminiszter, valamint Panyi Miklós, a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára, miniszterhelyettese is.

Utóbbi kiemelte, örömteli, hogy a vidéki városok mellett Beregszászon és Dunaszerdahelyen is központot nyitott az MCC, mert a kormány célkitűzése, hogy bárhol is éljenek a tehetséges magyar fiatalok, támogatni kell őket. Hozzátette, az MCC 2023-ra védjegy lett, hozzájárul ahhoz, hogy a magyar tudás fejlődjön, majd megköszönte a szülők felelősségét és nyitottságát, amiért mindent megtesznek annak érdekében, hogy gyermekeik tovább bővítsék azt a tudást, amit a hazai oktatási rendszerben megszereznek.

Az esemény zárásaként Szalai Zoltán moderálásával „Magyarország helye Európa jövőjében” címmel tartottak pódiumbeszélgetést,

amelyen Szánthó Miklós kijelentette, azért érezzük közvetlenebbül a világ változását, mert hamarabb jutnak el hozzánk az információk más földrészekről is. Megjegyezte, többek között az is elsajátítható az MCC-ben, hogy mire érdemes összpontosítani ebben a zajban, miként kell szűrni és menedzselni a híreket. Panyi Miklós úgy véli, az izraeli háború új dinamikát hoz a Közel-Keleten, miközben Európának olyan migránsválsággal és terrorveszéllyel kell megküzdenie, amilyennel korábban soha.

Szalai Zoltán felvetette, hogy míg Antall József azt mondta, Európában még az ateista is keresztény, addig mostanra a keresztény is ateista lett. Kónya Imre hozzátette, az egykori miniszterelnök nem is vallásként utalt a kereszténységre, hanem kulturális tartalomként, míg Szánthó Miklós azt mondta, ő pesszimista ebben a kérdésben, mert megszűnt a kontinensen az egységes paradigma, minden és mindenki megkérdőjelezése, a múlt eltörlése vált a fősodorrá.

Az eseményről további információk és fotók a sonline.hu felületén találhatók.