Cikkünk frissül!

Könnygázt vetettek be Athénban

Izrael-párti nagygyűlést tartottak az ország athéni nagykövetsége előtt. Néhányan transzparenseket tartottak olyan izraeliek képeivel, akiket a Hamász elrabolt és Gázában tart fogva.

Órákkal később, a szimpátiatüntetés befejezése után, a görög rendőrség könnygázt vetett be, amikor a becslések szerint 10 000 fős palesztin-barát tüntetés próbált előrenyomulni az izraeli nagykövetségen.

Pénteken érkeznek az első segélyek

Az utak gyorsjavítása után pénteken érkezhetnek az első segélyszállítmányok Gázába, miután Abdel Fattah el Sisi egyiptomi vezető beleegyezett a rafahi határátkelő megnyitásába.

A Fehér Ház illetékesei szerint a segélyek mindaddig bejuthatnak az övezetbe, amíg azok a civilekhez jutnak. Amint a Hamász elkobozza azokat, nem érkezik több szállítmány.

Megindulhatnak a segélyszállítmányok

Martin Griffiths, az ENSZ segélyszervezeti vezetője azt mondta a Biztonsági Tanácsnak, hogy a szervezet napi 100 teherautónyi segélyszállítmányt kíván eljuttatni Gázába, ami megfelel az izraeli-Hamász konfliktus előtti szintnek.

Ez azt a döntést követi, hogy Egyiptom ideiglenesen megnyitja a rafahi átkelőt, ahol 20 humanitárius segélyt szállító teherautót (de üzemanyagot nem) engedjen be a Gázai övezetbe, ahol az izraeli blokádot követően az embereknek kétségbeejtően hiányzik az élelem és a víz.

Izraelbe utazik a brit miniszterelnök

A Downing Street bejelentése szerint csütörtökön Izraelbe utazik Rishi Sunak brit miniszterelnök. Találkozik Benjámin Netanjahu izraeli kormányfővel és Jichák Hercog államelnökkel, majd a közel-keleti térség más fővárosait is felkeresi, ugyanakkor nem részletezték, hogy mely országokban tesz látogatást.

A brit kormányfő megpróbálja elérni, hogy a Gázai övezetbe bejuthassanak a segélyszállítmányok és elhagyhassák a térséget a távozni kívánó civilek.

Rishi Sunak látogatásával egy időben James Cleverly brit külügyminiszter is a térségbe utazik. Az egyiptomi, a török és a katari kormány támogatását kéri a gázai konfliktus rendezéséhez.

Több mint 300 tüntetőt tartóztattak le a Capitoliumnál

A rendőrség szerint több mint 300 embert tartóztattak le az egyesült államokbeli Capitol Hill-i felvonulás után. A tüntetők egy része megtöltötte a Cannon House irodaházat, ami a kongresszus egyik épülete, egy másik csoport pedig elzárta az Independence Avenue-t az épület előtt.

A tüntetők, akik közül sokan a Jewish Voice for Peace csoporthoz tartoztak, azt skandálták, hogy "a világ figyel", néhányan pedig "A zsidók most tűzszünetet mondanak" feliratú pólót viseltek, és azt szorgalmazták, hogy az amerikai kormány lépjen fel az izraeli-Hamász konfliktusban - számol be róla az Origo.

Ciszjordániai lövöldözés

Megöltek egy palesztin férfit az izraeli erők a ciszjordániai Budrus faluban – közölte a WAFA palesztin hivatalos hírügynökség.

Gebriel Awadot agyonlőtték, miután a csapatok csütörtökön a hajnali órákban megrohanták a falut. Egy másik ember megsebesült.