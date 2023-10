Rétvári Bence az EU-tagországok belügyminisztereinek ülésén vett részt. A tanácskozás szünetében hangsúlyozta: érdemi lépés továbbra sem történt a külső határok védelme érdekében. Az embercsempészek dolgát pedig csak egyszerűsíti az Európai Unió azzal, hogy kvótákkal, migrációs paktummal automatizálja a migránsok befogadását, ami ráadásul növelheti a terrorveszélyt Európában.

Láthatóan egy dolog működik csak: a külső határvédelem és az, hogy a menekültkérelmeket az Európai Unió területén kívül kell elbírálni. Nincs más megoldás, nincs más út

- húzta alá az államtitkár.

Rétvári Bence arra figyelmeztetett, hogy az izraeli-palesztin konfliktus tovább fogja növelni az illegális migrációs nyomást és a veszélyeket Európában. Egy menekülthullámot a rossz szándékkal érkezők is kihasználják, aki tehát azért jön, hogy utána terrorcselekményt kövessen el, az is könnyebben be tud jutni Európába - mondta.

A tanácskozásnak a schengeni térség helyzetével foglalkozó napirendi pontjával kapcsolatban Rétvári Bence közölte: az Európai Unió alapvető értékét jelentő, belső határellenőrzés nélküli térség rendszerét kikezdte a migráció és a terrorizmus.

"Soha ilyen rossz állapotban a schengeni övezet, az unió belső határainak átjárhatósága nem volt"

- fogalmazott.

Szavai szerint ezért

a felelősség az Európai Unió vezetőit terheli.

A hibás brüsszeli döntések sorozata vezetett ehhez, valamint a külső határok védelmének elmaradása - monda. Mivel a migrációt nem tudták megállítani, a terrorizmus most egyre nagyobb mérteket ölt - emelte ki.

Emlékeztetett arra, hogy

Magyarország 2015 óta hangsúlyozza: meg kell védeni a külső határokat.

Magyarország azért is védi az unió külső határát, hogy a belső határoknak ne kelljen újra létrejönnie. A belő határok újbóli megjelenése nemcsak kényelmetlenséget, nemcsak politikai visszalépést és kudarcot jelent, hanem gazdasági hátrányt is, hiszen a közös belső piac csorbulni, a gazdasági erő csökkenni fog Európában - figyelmeztetett.