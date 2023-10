Kiemelte, e segítséggel az egyházakat és a keresztény közösségeket akarják megerősíteni, hogy olyan fiatalokat nevelhessenek, akik nemcsak szeretik hazájukat, hanem családjukban és közösségeikben is példát tudnak mutatni, hogy a templomok száz év múlva is megteljenek emberekkel.

Az államtitkár köszöntőjében emlékeztetett, októberben több fontos történelmi eseményre is visszatekintünk;

október 6-án az aradi vértanúkra, 23-án az 1956-os forradalomra és Kapisztrán Szent János halálára, most szombaton pedig Boldog IV. Károlyra emlékezünk, aki szerette hazáját, száműzetésében is tisztelte a magyarokat és királyként „fantasztikusan vezette nemzetét”.

Soltész Miklós elmondta, hogy IV. Károly élete több szempontból is iránymutató, hiszen katolikus mély hite meghatározó volt uralkodása idejében, családjában és száműzetésekor is. A király hazaszeretete, békevágya is tisztelendő, és fontos, hogy a magyarok is úgy szeressék hazájukat, ahogy azt IV. Károly tette.

Az államtitkár úgy fogalmazott,

a cserbenhagyás és az árulás jelen van a világ politikájában, ezért a nemzet és az ország érdekében Magyarországnak az igazsághoz ragaszkodva olyan szövetségeseket kell keresnie, akikben megbízhat.

Soltész Miklós kijelentette, hogy „a világban jelenleg zajló szörnyűségek” kapcsán Magyarország megmondta, mi a teendő, és az országnak egyre több a szövetségese, akik mindezt felismerik. Hangsúlyozta, „a háborúban minél hamarabb tűzszünetet és békességet kell kötni”.

Vinnai Győző, a térség fideszes országgyűlési képviselője köszöntőjében elmondta, a gávavencsellői templom az egyházmegye,a kormány, a vármegye és a hívek összefogásának köszönhetően újulhatott meg.

A politikus hangsúlyozta: