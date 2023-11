Ha már Florida, akkor beszéljünk erről. Igen. Pár évvel ezelőtt hozott a család egy olyan döntést, hogy (…) külföldön is terjeszkedik, és egyéb baráti, rokoni szálak miatt elkezdődött Amerikában is a család terjeszkedése – fogalmazott Mártha, aki szerint a magyar lakáspiacon is átlagosnak számít az a 70-100 millió forintos ár, amennyit a családja kifizetett egy-egy tengerentúli ingatlanért. A közművezér arról is beszámolt, hogy a családi cégükkel mostanában alapítanak egy amerikai leányvállalatot, amellyel az említett ingatlanokat azért fejlesztik tovább, hogy nagyobb hiteleket vehessenek fel azokra.