A tárcavezető emlékeztetett, hogy az Európai Unió nem sokkal az orosz–ukrán háború kirobbanása után megnyitotta a határokat az ukrán gabonaszállítmányok előtt, azzal az eredeti céllal, hogy a szállítmányok eljussanak a világ szegényebb régióiba. Csakhogy ehelyett az ukrán gabona jelentős része elárasztotta a kelet-európai országok piacait, rendkívül nehéz helyzetbe hozva így a térség termelőit – tette hozzá Nagy István.

Ráadásul az unióban betiltott szerekkel kezelt és génmódosított gabona komoly egészségügyi kockázatokkal is jár

– hangsúlyozta a miniszter, megjegyezve, hogy hazánk ezért megtiltotta az ukrán gabona behozatalát. A tárcavezető rámutatott: Brüsszel ennek ellenére továbbra is azt akarja, hogy engedjük be a génmódosított ukrán gabonát, ezért a kormány számít a magyarok véleményére, akik ebben a kérdésben is a nemzeti konzultáció során oszthatják meg álláspontjukat.

A miniszter nyilatkozatát itt tudja megtekinteni: