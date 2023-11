Ezek mellett lesz szó arról is Emre Ozcan, a Merck KGaA (EMD Serono) globális digitális egészségügyi alelnökének előadásában, hogy a gyógyszeripari vállalatok ma már azon a vízión dolgoznak, hogy komplex terápiákat szolgáltassanak: ahelyett, hogy csak tablettákat gyártanának, egyre inkább teljes körű megoldásokat kínálnak a digitális egészségügyi technológiák és eszközök segítségével az adott betegséggel élő pácienseknek.

A társadalmi felelősségvállalási programok sem feledkeznek meg a digitális egészségügyi fejlesztésekről: a Roche például 2021-ben adta át a SzEFA Magyar Személyre Szabott Egészségügy Fejlesztéséért Alapítványnak a Dr.BetMen digitális betegútmenedzser web-applikációt. Az alkalmazás – amelynek továbbfejlesztéséhez most a Novartis is csatlakozik – célja a betegutak egyértelműsítése a teljes ellátási folyamat során a prevenciótól a rehabilitációig, illetve a gondozásig. Az ellátórendszer szakmai eredményességének és financiális hatékonyságának formálása mellett szeretnék a lakosságot is aktívan bevonni saját betegútjaik menedzselésébe.