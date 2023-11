Fekete-Győr András odáig ment a bevándorlás támogatásában, hogy felvetette azt a Brüsszelben jelenleg is támogatott ötletet, hogy az a tagállam, amelyik nem fogadja el a migránsok betelepítését, „fizessen annak az országnak plusz extra pénzt, aki mondjuk Magyarország helyett befogadja, és megpróbálja integrálni ezeket a menekülteket”.

Együtt álltak a háborúpárti oldalra is. Gyurcsány a szomszédos országban dúló konfliktus kapcsán arról beszélt, hogy szerinte „a Zelenszkij-Orbán-vita lényege: pocsék ember leszel, vagy meghalsz”. Ezzel egybehangzóan Cseh Katalin a nemzeti oldalt támadta a magyar fegyverszállítmányok elmaradása miatt. „Ukrajna minden eszközzel történő segítése nemzetközi minimummá vált” – sorolták az elemzésben, hozzátéve, hogy

a gyermekvédelmi törvénnyel szemben is vállt vállnak vetve küzdenek a mai napig, de már annak elfogadását követően is együtt tüntettek a jogszabály tartalma ellen.

Úgy összegezték, hogy a két párt tehát alapjaiban ugyanazt az irányvonalat viszi, így nem csoda, hogy a tagságuk közötti átjárhatóság is adott: Buzinkay György tavaly még momentumos színekben indult az országgyűlési választáson, sőt, elnökségi tagja is volt a formációnak, a tavalyi év végén azonban Gyurcsányéknál találta meg a helyét. Déri Tibor Újpest polgármestereként távozott Fekete-Győr Andráséktól, majd belépett a Demokratikus Koalíció fővárosi frakciójába. Van azonban példa ellentétes irányú mozgásra is, hiszen Szarvas Koppány Bendegúz, józsefvárosi helyi önkormányzati képviselő a DK-ból igazolt át Momentumba. Ezeknek a politikusoknak eszmei irányváltást nem kellett végrehajtaniuk, csupán személyes politikai ambícióik megvalósítása érdekében döntöttek a pártcsere mellett – írták.