Múzeumhajót rongált meg a szélvihar Görögországban

A Velosz (Nyíl) nevű torpedóromboló "súlyos" károkat szenvedett a hajótesten szombaton, miután több ízben is a rakpartnak ütközött Szalonikiben, ahol lehorgonyozták – közölte a diktatúra idején bebörtönzött vagy száműzetésbe kényszerített ellenállók szövetsége (SFEA).

A szövetség felvételeket is közzétett a megrongálódott hajótestről. Közölte, hogy a hadihajó márciusban már egy hasonló ítéletidő során megrongálódott.

Ezek a körülmények pusztítók egy nyolcvanéves hajóra, amely különleges és rendszeres karbantartást igényel

– panaszolta a szövetség a védelmi minisztériumhoz eljuttatott beadványában.

A hadihajó 1973-ban vált híressé, amikor a kapitánya és a legénysége egy NATO-hadgyakorlat idején fellázadt és Olaszországba hajózott, hogy felhívja a figyelmet a Görögországban hatalmon lévő juntával szembeni ellenállásra.

Hat hónappal később az athéni műszaki egyetem diákjai felkelést szerveztek a diktatúra ellen. A megmozdulást a rendőrség és a katonaság vérbe fojtotta, legkevesebb huszonnégyen meghaltak. A felkelés elnyomása heves érzelmeket váltott ki Európa-szerte, a megmozdulást tekintik a kiváltó oknak, amiért Görögország nyolc hónappal később visszatért a demokráciához.

Az 1942-ben Charette néven vízre bocsátott, Bostonban gyártott hadihajót a második világháború idején sűrűn bevetették a Csendes-óceán térségében, mielőtt 1958-ban Görögország tulajdonába került. 1991-ben vonták ki a hadrendből, majd múzeumhajó lett. 2019 óta horgonyoz Szaloniki kikötőjében.

Ketten meghaltak a Bulgáriát sújtó ítéletidőben

Szombaton este

Várnában egy 43 nő halt meg, amikor rádőlt egy fa.

A helyszínre siető mentők közül is megsérültek ketten leszakadó faágaktól. Ezt megelőzően

Szófiában egy 65 éves sofőr halt szörnyet az autójára rádőlő fa alatt, feleségét súlyos állapotban szállították kórházba.

A főváros, Szófia környékén vasárnapra megnyugodott a helyzet, de Bulgária keleti részén továbbra is heves, 100 kilométeres sebességet is meghaladó széllökések tombolnak és korbácsolnak fel a tengerparton akár ötméteres hullámokat is.

Várnában szükségállapotot hirdettek, a tengerparti üdülőváros és további nyolc környékbeli település lakosságát felszólították, hogy ne hagyja el otthonát.

A várnai polgármester közlése szerint a vihar áramszünetet okozott a város összes kerületében, és sokfelé kidőlt fák zárták el az utcákat.

A helyzetet tovább súlyosbította a havazás Bulgária északkeleti részén, ahol a hatóságok bajbajutott autósok tucatjaitól kaptak segélyhívást. Jelentős fennakadások keletkeztek a légi és a vasúti közlekedésben is.

A viharos időjárás érinti Romániát is, ahol lezárták a hajóforgalom előtt a fekete-tengeri kikötőket.

A meteorológiai szolgálat a legmagasabb szintű viharfigyelmeztetést adta ki Konstanca és Tulcea megyére, ahol telefonos üzenetekben is óvatosságra intették az embereket.

Háztartások tízezrei maradtak áram nélkül Romániában is, a vihar által kidöntött fák mintegy negyven autót rongáltak meg. A tűzoltók 140 kidőlt fát távolítottak el az utakról.