Gulyás Gergely azt is bejelentette, hogy a tegnapi maratoni ülésen a kamatstopokról is döntött a kormány: a kis és középvállalkozások kamatstopja április 1-ig marad, ez 30 ezer vállalkozót érint. A lakossági kamatstop és a diákhitel kamattámogatása is marad július 1-ig.