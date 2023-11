A köztársasági elnök elmondta,

a szerdán kezdődött háromnapos brüsszeli látogatásának célja elsősorban Magyarország és Belgium kétoldalú kapcsolatainak az erősítése volt,

- szavai szerint - "méltóan ahhoz a 100 éves múlthoz", amely a két ország közötti történelmi diplomáciai kapcsolatokat fémjelzi. Méltó továbbá ahhoz a jelenhez, amelyet részben az erős gazdasági szálak jelentenek, részben pedig a két országban élő emberek, a belgák Magyarországon és a magyarok Belgiumban - monda. Ide tartoznak továbbá azok a kulturális szálak is, amelyek már a múltban erősek voltak és a jelenben is folyamatosan erősödnek és gazdagodnak - tette hozzá.

"Látogatásom másik célja volt a kétoldalú látogatással, hogy ne csak a múltba révedjünk, ne csak az elmúlt 100 évnek a dicsőségét éltessük, hanem lássuk meg azt is, hogy milyen jövő, milyen lehetőség van még a kapcsolatainkban" - fogalmazott a köztársasági elnök, majd hozzátette: ezért is volt fontos, hogy alkalma nyílt audiencián részt vennie Fülöp belga királynál, találkozhatott a belga miniszterelnökkel, a házelnökökkel, valamint olyan meghatározó belga politikusokkal és közéleti személyiségekkel is, "akiknek köszönhetően a magyar-belga kapcsolatok erősödhetnek".