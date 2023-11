Az adóbevallási iratokból kiderült, hogy a Mártha-klán a már korábban megvásárolt floridiai luxuslakás, és egy szigeten található birtok mellé néhány hónapja egy luxuskondomíniumot is vásárolt. amelyet a cégvezér édesanyjának a nevére írattak.

A Gyurcsány-fiókaként emlegetett közművezér egy olyan drága ingatlant vett medencével, teniszpályával, amelyik belépést biztosít egy, a floridai milliárdosok által használt exkluzív golfklubba, amelyek az egyszer beiratkozási díj 150 ezer dollár, azaz körülbelül ötvenmillió forint – írja a Metropol. A cikk arra is felhívja a figyelmet, hogy Mártha Imrének nem csupán az ingatlan megvásárlásakor kellett mélyen a zsebébe nyúlnia, hiszen az új floridai luxusingatlannak csak a közös költsége is félmillió forintra rúg. A portál által megkérdezett floridai ingatlanszakértők szerint a ház értéke évente akár 10-15 százalékot is emelkedhet, és könnyen bérbe is adható.

A luxusingatlan bejárata

Forrás: Metropol

Az újonnan megszerzett luxusingatlan közelében található a Naples National Golf Club, ahova az egyszer beiratkozási díj 150 000 dollár, azaz kb. 50 millió forint.

Medence, golfpálya is tartozik a méregdrága ingatlanhoz

Forrás: Metropol

A Metropol azt is felidézi, hogy a közművezér otthon érzi magát Floridában, szinte már hazajár a napfényes amerikai államba, ahol már három luxusingatlan is rendelkezésére áll.

Az eredeti cikket ITT tudja elolvasni.