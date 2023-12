Annak idején a kaliforniai székhelyű Rand Corporation szemet szúrt a hazai politikai filozófiai szakmában; nem szokványos, hogy elméletalkotók ott tűnjenek fel – emlékeztet a Magyar Nemzet.

Ezek tankokat számlálgatnak

– mondta A történelem vége megjelenésekor kissé értetlenkedve, kissé talán lekezelően az ELTE-n tartott politikai filozófiai munkaszemináriumán Bence György (1941–2006), aki 1994-ig Orbán Viktor tanácsadója volt.

Drábik János jobboldali közíró keresetlenebb szavakkal fogalmazott a Randdel kapcsolatban:

A Rand Corporation a mai napig a háttérhatalom központi agytrösztje, a Tavistock Intézet legfontosabb amerikai kiszolgálója, és fő funkciója az agymosási technikák elterjesztése.

Érdekes módon a Harvardon doktorált Fukuyama azon a washingtoni Johns Hopkins Egyetemen is megfordult, ahol Charles Gati magyar származású politológus – az A4D egy másik tanácsadó testületi tagja –, valamint Korányi Dávid, az A4D vezetője és az utóbbihoz kapcsolódó Bajnai Gordon exkormányfő is.

De Fukuyama a National Endowment for Democracyhez (NED), az amerikai külpolitikai érdekérvényesítés Európában is jelentős hídfőállásához is köthető: az alapítvány igazgatósági tagja volt, illetve annak egyik fórumában tanácstag.