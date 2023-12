Szijjártó Péter arról számolt be, hogy új hivatali partnerével sokat beszéltek az Európai Unió jövőjéről, különös tekintettel arra, hogy minden jel szerint ismét felerősödtek a szándékok az alapszerződések megváltoztatására, a brüsszeli hatáskörök további erősítésére vonatkozóan.

„Egyetértettünk abban, hogy az erős Lengyelországnak és az erős Magyarországnak is az érdeke, hogy az Európai Unió is erős legyen, azonban abban is egyetértettünk, hogy az Európai Uniót nem a lenézett, legyengített vagy megzsarolt tagországok teszik erőssé (.) Az Európai Unió attól lesz erős, ha maguk a tagállamok is erősek, tudják képviselni az érdekeiket, kitartanak, sőt ragaszkodnak a történelmi, vallási örökségeinkhez és hagyományainkhoz” – sorolta.

Ennek kapcsán pedig azt hangsúlyozta, hogy ezért elutasítják azokat a „szélsőséges” terveket, amelyek „egyfajta szuperállam létrehozását” célozzák, még több hatáskört adva Brüsszelnek.

„Azt gondoljuk, hogy már van épp elég hatáskör Brüsszelben, sőt úgy látjuk, hogy amikor válság, nehéz időszak van, akkor a tagállami döntések, a kormányközi megállapodások és együttműködés keretében várható döntések mindig sokkal eredményesebbek, gyorsabbak és hatékonyabbak” – vélekedett.

A miniszter aláhúzta, hogy ragaszkodnak az egyhangúság fenntartásához az EU-s döntéshozatal során azokon a területeken, ahol ezt a szerződések előírják.

„Nem fogadjuk el azt, hogy brüsszeli bürokraták, Soros-bérencek vagy adott esetben nagy tagállamok döntsenek helyettünk a saját ügyeinkben” – fogalmazott.