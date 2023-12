Átadták Magyarország első, autistáknak kialakított mintalakását és tudásközpontját a főváros XIII. kerületében kedden.

Nagy Anikó, a Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet főigazgatója jelentős szakmai mérföldkőnek nevezte az épület elkészültét, mivel a tudásközpont és a mintalakás kifejezetten az autizmussal élők igényeihez igazodva épült meg. Mint mondta,

a mintalakás lehetőséget teremt arra, hogy a családokat a mindennapokban, egy számukra ideális térben segítsék, a konferenciateremben pedig szülőfelkészítőket és képzéseket, valamint a szakdolgozóknak konferenciákat tarthatnak.

Szijjártó-Nagy Szilvia, az Együtt az Autistákért Alapítvány elnöke kiemelte: az alapítvány célja, hogy élhetőbbé tegyék a spektrumzavarral élők mindennapjait. Ennek a munkának az eredménye a 2022 tavaszán, többéves adománygyűjtő munka után megnyitott Autista Mintaház és a most átadott mintalakás és tudásközpont is. Hangsúlyozta, hogy ma minden 15. magyar családot érint az autizmus problémája, így az emberek sokaságának kell megküzdenie minden nap egy autizmussal élő családtag támogatásával, speciális igényeivel olyan hétköznapi élethelyzetekben is, mint a bevásárlás, orvosi vizsgálat, vagy közösségi program.

Az alapítvány elsődleges céljai között szerepel emiatt a társadalmi edukáció is

- fűzte hozzá.