A Duna-menti Eurovelo 6-os útvonalon elkészült a Gönyű és Komárom közötti, 14 kilométeres szakasz, illetve Dunaalmásnál egy hét és fél kilométeres út is megépült, ezeket már nyáron használhatták a kerékpáros túrázók. Békéscsabán és környékén elkészült a Wenckheim-kastélyokat összekötő húsz kilométeres turista- és kerékpárút, amely a legtöbb szavazatot kapva 2023-ban elnyerte az év kerékpárútja címet.

Összesen valamivel több mint 250 kilométer kerékpárút épült idén,

ami annak is köszönhető, hogy most ér véget az uniós ciklus, és a forrásokat év végéig lehet felhasználni – számolt be Révész Máriusz.

A Karácsony Gergely főpolgármester nevéhez fűződő, budapesti autós sávok elvételével kialakított kerékpársávokról az államtitkár úgy vélekedett, hogy ezeket sok esetben végiggondolatlanul, egyéb szempontokat figyelmen kívül hagyva alakították ki.

A nyugat-európai mintákkal ellentétben a fővárosi önkormányzat nem rendszerszerűen gondolkodik,

nem fejleszti a kapcsolódó és szükséges infrastruktúrát – fogalmazott.