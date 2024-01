Ahogy arról beszámoltunk, letartóztatták kedd este a lengyel elnöki palotában Mariusz Kaminski volt belügyminisztert és Maciej Wasik volt belügyminiszter-helyettest, az ellenzéki Jog és Igazságosság (PiS) párt szabadságvesztésre ítélt, de elnöki kegyelemben is részesített képviselőit – erősítette meg a varsói rendőr-főkapitányság.

Mariusz Kamiński po paru czynnościach związanych z kucaniem i kaszlnięciem przewożony do aresztu. pic.twitter.com/GSMwJFtoeu — Osiem Gwiazd (@RuchOsmiuGwiazd) January 9, 2024

Kaminskit és Wasiket a rendőrkapitányságra szállították, ahol azonnal spontán tüntetés alakult ki. A PiS több politikusa is a helyszínre ment, köztük Jaroslaw Kaczynski a PiS elnöke, majd a Varsó-Grochówi Fogház elé vonultak.

Kaczynski úgy fogalmazott:

Egy olyan hatalommal állunk szemben, (...) amely Lengyelországon kívüli, egy olyan hatalommal, amely odáig megy, hogy durván megsérti az alkotmányt és megszegi a törvényt; egy olyan hatalommal, amely olyan helyzet felé halad, amelyben nehéz lesz legitim hatalomként beszélni róla.

Przemyslaw Czarnek a PiS képviselője arról számolt be a sajtónak, hogy nem engedték be őket a rendőrségre, ahova azonban képviselői jogaik miatt bemehettek volna ellenőrzést végezni. A közösségi oldalakra is felkerült felvételeken látszik, hogy masszív rendőrsorfal vette körül az épületet.

? Polonya karıştı!



Varşova polisi, görevi kötüye kullanmak ve yolsuzluğa azmettirmek suçlamasıyla 2'şer yıl hapis cezasına çarptırılan eski İçişleri Bakanı Mariusz Kaminski ile Yardımcısı Maciej Wasik'i Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na girerek gözaltına aldı.pic.twitter.com/MacBgnTIID — 23 DERECE (@yirmiucderece) January 9, 2024

Andrzej Duda elnök levélben fordul az államfőkhöz és a nemzetközi intézmények vezetőihez, amelyben tájékoztatja őket arról, hogy Lengyelországban a végrehajtó hatalom megsérti a törvényeket és az alkotmányt.

Mateusz Morawiecki volt lengyel miniszterelnök közösségi oldalán tett közzé egy videóüzenetet.

Példátlan dolgok történnek a szemünk előtt. Először is brutális kísérlet a közmédia átvételére. Most a hatóságok demokratikusan megválasztott képviselőket akarnak bebörtönözni, Holownia házelnök pedig a szabad lengyelek reakciójától tartva lemondja a Szejm ülését. A rendszer ilyen mértékű megzavarása veszélyes államunkra nézve

– fogalmazott Morawiecki, és hozzátette:

Ezért felszólítom Holownia házelnököt és Tusk miniszterelnököt, hogy hagyjanak fel a lengyel állam destabilizálásával.

Mint mondta, „a társadalmi zavargások elkerülése, a helyzet megnyugtatására való törekvés még lehetséges. Elég, ha tiszteletben tartjuk a kegyelem jogát, amelyet az elnök ebben az esetben alkalmazott. A demokratikus politikai vita, néha nagyon éles vita, de ennek a jog keretein belül kell zajlania, a lengyel alkotmány és a lengyel törvények keretein belül”.