A politikus a cikkben emlékeztetett: hamarosan érkeznek az átlagosan 32,2 százalékkal megemelt bérek a szakképzésben dolgozó tanárok számláira is. A helyettes államtitkár kiemelte: szükség van a tanárok motivációjára és elkötelezettségére a szakképzés átalakításában, hiszen ez több munkával jár a mindennapokban. A régi feladatok mellett újakat kellett megtanulni, és ezeket folyamatosan frissíteni is kell. Megváltoztak az oktatási tartalmak, a módszerek, illetve a számonkérés is, hiszen elindult a számítógépen végzett projekt- és interaktív vizsgáztatás. "A rendszer sok újításával lépést tartani csak elhivatottan lehet, ezért nagyon örülök annak, hogy ki tudtuk vívni a magas béremelést" - jelentette ki a helyettes államtitkár.