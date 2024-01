A lényeg azonban nem változott a Szikránál, a személyes adatok továbbra is a washingtoni székhelyű, gyakorlatilag a teljes baloldal által gyűjtött adatokat kezelő Action Networkhöz futnak be, a cég neve már a levél alján megjelenik. Az adatkezelési tájékoztatóból pedig az is kiderül, a „személyes adatok megismerésére jogosultak köre és adatkezelési címzettjei” címszó alatt az Action Network mellett a kaliforniai Herza LLC., a San Franciscó-i Segment, a bécsi Estratos Digital GmbH, valamint az ír Google Ireland Limited is szerepel.