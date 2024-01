A francia elnök a Mandiner szerint többek között arról beszélt, hogy „Franciaországnak franciának kell maradnia”. Macron szerint „minden nemzedék diákjainak meg kell tanulnia, mit jelent a köztársaság: történelem, kötelességek, jogok, nyelv, tisztelet – és ezt gyerekkortól kezdve tanulni kell”.

Bejelentette: 2026-tól újra bevezetik az iskolai egyenruhákat, amennyiben egy száz iskolában induló kísérleti időszak sikerrel zárul.

Macron elmondta: az iskolákban meg kell tanulni a francia himnuszt.

Arról is beszélt: döntéseket fognak hozni annak érdekében, hogy korlátozás alá vegyék a gyerekek képernyők előtt töltött idejét.

Emellett pedig a francia elnök szerint foglalkozni kell a gyerekszületések számának csökkenésével is, miután a világháború óta első alkalommal született kevesebb mint 700 ezer gyermek Franciaországban az előző évben. Macron a mesterséges megtermékenyítéshez való hozzáférést is segítené, és erősítené a gyes rendszerét is.

A BBC tudósításában kiemelte az Orbán Viktor magyarországi politikáihoz hasonló macroni elgondolásokat.

Macron továbbá azt is megígérte, hogy fellép az illegális migráció ellen és leszámolna a drogbandákkal is. A jobboldali Le Figaro szerint Macron soha került még ennyire közel a francia közvéleményhez, mint mostani kijelentéseivel.