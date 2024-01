Szerdán és csütörtökön zajlik a Magyar Honvédség Sportszázadának újabb felvételije, melyre a szentendrei MH Altiszti Akadémián kerül sor.

Jelentkezők a Magyar Honvédség Sportszázadának felvételijén a MH Altiszti Akadémián Szentendrén 2024. január 17-én

Fotó: Bruzák Noémi / Forrás: MTI

A 2. Sportszázad felvételi tájékoztatóján közel 200 olyan fiatal sportoló vesz részt, akik országos bajnokságokon érmes helyezéssel rendelkeznek és vállalják azt, hogy a honvédség kötelékében szolgálatot teljesítenek.

A fiatalokat köszöntve Bozó Tibor nyugállományú altábornagy felidézte, hogy 2017-ben alakult újjá a Sportszázad, amelynek olyan katonasportolók a tagjai, akik kiváló eredményeket értek el itthon és a világban.

Kiemelte, a tervek szerint a jelenlévők március elsején lépnek be a Magyar Honvédség kötelékébe, a 2. Sportszázadba, önkéntes tartalékos státuszban. Bozó Tibor hangsúlyozta, számítanak rájuk abban, hogy nagyon jó katonák és kiváló sportolók lesznek, de abban is, hogy meg tudják szólítani az ifjúságot, eljutnak az általános és a középiskolás korosztályhoz, illetve toborzókampányokra és a honvédelmi és hazafias nevelésekre is.