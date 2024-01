A petíciót elvileg „száz civil szervezet” nevében indították el, de valójában egy szűkebb csoport, a Civilizáció koalíció néven egybegyűjtött Soros-szervezetek kezdtek el támogatókat gyűjteni az új hazai jogszabály ellen.

Ez nem véletlen, hiszen ezekkel a nem kormányzati szervezetekkel (NGO) összefüggésben felmerülhet, hogy áttételesen, külföldi pénzek segítségével próbálnak meg beavatkozni a magyar belpolitikába, például a közelgő európai parlamenti és önkormányzati választásokba. Ez pedig a szuverenitásvédelmi törvény szerint szigorúbban büntethetővé válik a jövőben.

A Civilizáció koalíció tagjai között van például a Campaign to Stop Killer Robots nevű szervezet, amely irányító bizottságának tagjai között több Soros-szervezet is megtalálható, amely támogatásban részesül a Nyílt Társadalom Intézettől (OSI). Az egyik ilyen szervezet, a Human Rights Watch például korábban százmillió dolláros kihívási támogatást kapott az OSI-tól tíz évre. A Civilizáció koalíció tagja az Alternatív Közösségek Egyesülete is, amely 2017 óta összesen 2,2 millió dollárt kapott az Open Society Foundationstől (OSF), vagyis Soros másik szervezetétől. Az egyesület már tavaly elkezdett tüntetéseket szervezni egy épülő akkumulátorgyár ellen, vagyis a kormány által támogatott befektetések ellen. Tag még az Artemisszió Egyesület is, amelyet Sorosék az Egyenlőség és Antidiszkrimináció-program keretében támogattak, és a Város Mindenkié egyesület, amelyet Karácsony Gergely főpolgármester tanácsadója, Misetics Bálint alapított, és amely szintén kapott áttételesen külföldi támogatásokat.