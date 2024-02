Cikkünk frissül

Több mint kilencezren érkeztek szerdán Magyarországra

Magyarország területére 2024. február 21-én 0 óra és 24 óra között az ukrán-magyar határszakaszon 4467 fő lépett be. A román-magyar határszakaszon belépők közül 4538 fő nyilatkozott úgy, hogy Ukrajnából érkezett.

A beléptetettek közül a rendőrség 37 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást, ami 30 napig érvényes. Ezen időtartamon belül kell felkeresniük az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság tartózkodási helyük szerint illetékes hivatalát a végleges okmányok beszerzése érdekében.

Ukrán hírszerzés: az orosz erők Iszkander rakétakilövőket telepítettek az ukrán határhoz

Oroszország mostanáig 48 darab Iszkander típusú rakétakilövőt telepített az ukrán határ mentén - jelentette ki Vadim Szkibickij vezérőrnagy, az ukrán katonai hírszerzés helyettes vezetője az Interfax-Ukrajina hírügynökségnek adott, szerdán megjelent interjújában.

A hírszerző tiszt hozzátette, hogy az orosz hadseregben létrehoztak egy új taktikai csoportot, amely ballisztikus rakétákat indít orosz területről Ukrajnára.

Szkibickij elmondta, hogy adataik szerint az Ukrajna területén lévő orosz csapatok szárazföldi egysége jelenleg mintegy 470 ezer katonát tesz ki. Hozzátette, hogy új erőként jelent meg az ukrán területeken az orosz nemzeti gárda mintegy 33 ezer katonával. "Ők azok, akik biztosítják a megszálló hatóságok tevékenységét, a stratégiai objektumok védelmét, és szükség esetén védelmi feladatokat is elláthatnak az ideiglenesen megszállt területeken" - fejtette ki. Szavai szerint emellett Oroszország három, Ukrajnával közvetlenül határos régiójába - a Kurszki, a Belgorodi és a Brjanszki területekre - telepítettek egy újabb egységet körülbelül 30 ezer katonával. "Ennek oka az oroszok attól való félelme, hogy aktívabbak leszünk az Oroszországi Föderáció területén" - jegyezte meg.

A vezérőrnagy úgy véli, Oroszország jelenleg nem rendelkezik olyan erőkkel és eszközökkel, hogy egyszerre két stratégiai irányban harcoljon. A megszállók minden ereje keleten összpontosul, így Harkiv, Szumi, Kijev vagy Csernyihiv megyék egészében nincsenek veszélyben.

Szkibickij közölte: a hírszerzés információi szerint az orosz erők a márciusi orosz elnökválasztás előtt megpróbálják elérni Luhanszk megye közigazgatási határait azért, hogy valamilyen eredményt tudjanak felmutatni. Szerinte hasonló okból szintén veszélyben van a Harkiv megyei Kupjanszk és a Donyeck megyei Liman, mert bizonyítani akarják, hogy képesek újból megszállni olyan városokat, amelyeket Ukrajna visszavett a két éve tartó teljes körű invázió kezdete óta.

Dmitro Lihovij, a délkelet-ukrajnai szektorban (Tavria) szolgálatot teljesítő ukrán csapatok szóvivője cáfolta a The New York Times című amerikai lapban megjelent egyik cikkben foglaltakat, miszerint több száz ukrán katona esett fogságba a Donyeck megyei Avgyijivka (oroszul Avgyejevka) orosz kézre kerülésekor. Az amerikai lap forrása két meg nem nevezett ukrán katona volt, akik szerint 850-1000 ukrán katona esett orosz fogságba. A lap szerint ezt az adatot nyugati tisztségviselők is pontosnak tartják. Lihovij alaptalannak nevezte ezt az állítást. "Az avgyijivkai védelmi hadművelet utolsó szakaszában az ukrán fegyveres erők nem titkolták és nem is tagadták, hogy számos katonával megszakadt a kapcsolat. Katonák tűnnek el akció közben, lehet, hogy fogságba esnek, de többen később jelentkeznek az egységüknél" - magyarázta a szóvivő.

Folytatódó támadásról számolt be két frontszakaszról az orosz védelmi minisztérium

Folytatták az előrenyomulást Avgyijivkánál és Donyecknél az orosz erők az elmúlt nap folyamán, miközben három frontszakaszon 13 ukrán ellentámadást vertek vissza - közölte szerdán az orosz védelmi minisztérium.

A tárca szerint a legtöbb, szám szerint hét ellentámadás az avgyijivkai frontszakaszon hiúsult meg. Az ukrán fél a harcérintkezési vonal mentén csaknem 1200 katonát veszített, akik közül a legtöbben, mintegy 450-en az Avgyijivka és több mint 425-en a Donyeck körzetében vívott harcokban estek el vagy sebesültek meg súlyosan.

Az orosz védelmi minisztérium napi összesítése a megsemmisített ukrán katonai célpontok és haditechnikai eszközök között említett egyebek mellett egy lőszerraktárt, hat harckocsit, négy gyalogsági harcjárművet - mindet Avgyijivkánál lőtték ki -, 12 páncélozott harcjárművet - közülük hat Avgyijivkánál vált üzemképtelenné -, egy szlovák Zuzana önjáró tarackot, HIMARS sorozatvetők 12 rakétáját, egy JDAM irányított légibombát, valamint 99 drónt.

Vlagyimir Putyin orosz elnök, aki a Moszkvához közeli Cskalovo katonai repülőterén pilótákat tüntetett ki, azt mondta, hogy az orosz hadsereg "a legnehezebb frontszakaszokon áttörést ért el". Gennagyij Geraszimov orosz vezérkari főnök a "különleges hadműveletben" részt vevő Központ csapatcsoport főhadiszállásán az Avgyijivka elfoglalásában érdemeket szerzett katonákat részesített elismerésben.

Jan Gagin, a "Donyecki Népköztársaság" tanácsadója a RIA Novosztyi hírügynökségnek azt mondta, hogy az ukrán fél Kurahove településről evakuálta az iratokat, a tisztviselőket és az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) munkatársait. Gagin szerint az ukrán hadsereg a várost, amely jelentős közlekedési csomópont, a 21 kilométerre lévő Marjinka december végén történt elvesztése után megpróbálta megerősíteni.

Az orosz tanácsdó szerint az orosz hadsereg minden irányban előrenyomul a donyecki régióban.

A helyi hatóságok az orosz ellenőrzés alá került ukrajnai területek és az Ukrajnával határos orosz régiók több településéről jelentettek szerdán ukrán tüzérségi és dróntámadást.

Az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) közölte, hogy őrizetbe vett egy jaroszlavli születésű férfit, aki a héten a Moszkvához közeli Lobnya városban megkísérelte felrobbantani a rendvédelmi szervek egyik munkatársának gépkocsiját.

A "Donyecki Népköztársaság" legfelsőbb bírósága szerdán a távollétében életfogytiglani börtönbüntetésre ítélte Gyenisz Zsukovot, az ukrán Azov fegyveres alakulat tagját, amiért Mariupolban 2022-ben rálőtt egy személyautóra, megölve két férfit, egy nőt és egy gyermeket. Az Azov egy másik tagja, Roman Sebanov törzsőrmester, ugyancsak távollétében, 28 évi szabadságvesztést kapott a donyecki régió civil lakosságával szembeni kegyetlen bánásmód miatt.

