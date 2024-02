Donald Trump kitért arra: a jelenlegi amerikai adminisztráció elkötelezettsége az elektromos autógyártás iránt az Egyesült Államokból Kína és más országok felé tereli az autógyártást, ezért számos autóipari munkahely vándorolhat át a konkurens gazdasági nagyhatalomhoz, ahol az elektromos járművek gyártásához szükséges alapanyagok találhatók.

Kiemelte, hogy az Egyesült Államok kőolajjal és földgázzal rendelkezik, ezért a közlekedését is erre kellene építenie. Hozzátette ugyanakkor, hogy aki elektromos autót akar vásárolni, annak ezt lehetővé kell tenni, de ugyanúgy a belső égésű motorral működő vagy hibrid járműveket is meg kell tartani, továbbra is elérhetővé téve az amerikai emberek számára.