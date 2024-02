Cikkünk frissül!

Szomorú sorsra juthatott a Hamász legfiatalabb túsza

Az izraeli hadsereg közzétett egy videót, amelyen az izraeli Bibas család tagjai láthatók október 7-én, közvetlenül az elrablásuk után, a Gázai övezetben, Hán Júniszban. A térfigyelő kamerák felvételén az látható, hogy a gyermekeit a karjában tartó Shirit fegyveresek veszik körül. Az apát, Yardent is elrabolták, és szintén túszként tartják fogva – írja a The Times of Israel izraeli napilap.

Daniel Hagari, az izraeli hadsereg szóvivője elmondta, hogy „nagyon aggódik Shiri és a gyerekek sorsa miatt”, de nem árult el részleteket arról, mit derített ki a hírszerzés a fiatal család sorsáról - írja a Magyar Nemzet.

A túszok családtagjai felszólították Izrael és a világ döntéshozóit, hogy a lehető leghamarabb hozzák haza a foglyokat.

