Új kereskedelmi lehetőségeket nyit az agrár- és élelmiszeripari területen a Magyarország és Irán között megkötött új mezőgazdasági együttműködési megállapodás

– jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön Teheránban. A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető a magyar-iráni gazdasági vegyes bizottság ülését követő sajtóértekezleten aláhúzta, hogy a globális feszültségek eredményeként mára kiterjedt szankciós rezsimek gátolják a világkereskedelem és a világgazdaság működésének akadálymentességét. Ennek megfelelően, szavai szerint, a Magyarország és Irán közötti kapcsolat fejlesztésénél is számításba kell venni a perzsa állammal szemben elrendelt nemzetközi korlátozásokat, amelyek bár megnehezítik, de nem teszik lehetetlenné az erre irányuló munkát.

Magyarország nem kockázatot, hanem lehetőséget lát az együttműködésben Szijjártó Péter szerint

Fotó: MARTON_KIRALY / Forrás: Facebook / Szijjártó Péter

Megálapodtak a két ország közötti mezőgazdasági együttműködésről

A szankciós rezsim pontosan olyan területeket hagy szabadon, amely területeken a magyar vállalatok a világ vezető technológiáival rendelkeznek (...) És ez lehetővé teszi számunkra azt, hogy a magyar-iráni gazdasági együttműködést a technológiailag legfejlettebb magyar ágazatokban fejlesszük

emelte ki. Elmondta, hogy a kétoldalú kereskedelmi forgalom értéke 2022-ben a súlyos biztonsági és gazdasági kihívások ellenére is meghaladta az 50 millió dollárt, és a tavalyi szint is körülbelül így alakult. Közös célnak nevezte ezen volumen fenntartását, illetve lehetőség szerinti folyamatos bővítését.

Szijjártó Péter az iráni pénzügyminiszterrel közös tájékoztatóján üdvözölte a két ország közötti beruházásvédelmi egyezmény hatályba lépését, amely jogi biztonságot nyújt a vállalatoknak, s tudatta, hogy az együttműködés útjában álló akadályok felszámolását a vám- és adóhatóságok közötti aktívabb együttműködéssel is segíteni fogják a felek.

Bejelentette, hogy aláírták a magyar-iráni mezőgazdasági együttműködési megállapodást, amely újabb kereskedelmi lehetőségeket nyithat az agrár- és élelmiszeripar területén.

A magas színvonalú magyar mezőgazdasági technológiák és élelmiszeripari termékek számára mindez meg tudja nyitni a még aktívabb belépés lehetőségét az iráni piacra

– mondta. Kiemelte, hogy a hazai gyógyszeripari és orvostechnológiai termékek a közel-keleti országban már eddig is jelentős elismertségnek örvendtek, és a jövőben még szélesebb körű megjelenés várható. A miniszter a vízügyi együttműködésre kitérve úgy fogalmazott, hogy az egyik legalapvetőbb emberi jog, hogy mindenki hozzáférjen a tiszta és egészséges ivóvízhez.

Magyarországi technológiákkal már eddig is hozzájárultunk Iránban a tiszta ivóvízhez való hozzáférés még szélesebb körűvé tételéhez, és jelenleg is egyeztetések zajlanak arról, hogy újabb és újabb magyar vízipari technológiákat honosítsanak meg itt, Iránban

– mondta. Közölte, hogy a kereskedelem akadálymentesítése céljából fenntartják azt a megállapodást, amelynek értelmében a felek évente 5500 fuvarengedélyt adnak ki kölcsönösen egymás vállalatainak. Szijjártó Péter érintette a rendkívül sikeres felsőoktatási együttműködést is, emlékeztetve arra, hogy évente száz iráni diák tanulhat ösztöndíjjal a magyarországi egyetemeken. Velük együtt ma több mint kétezer iráni hallgató részesül képzésben Magyarországon, közülük ezerötszázan orvosnak tanulnak.

Összesen hat magyar egyetem kilenc iráni egyetemmel folytat szoros együttműködést, és hamarosan sor kerülhet a rektori konferenciák következő találkozójára is

– tudatta. A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető, akit tizenkét magyar vállalat vezetője kísért el a látogatására, emlékeztetett, hogy széles körű nemzetközi szankciók vannak érvényben Iránnal szemben, amelyek nem teszik éppen egyszerűvé a gazdasági és kereskedelmi együttműködést.

Számos területet nem érintenek a szankciók

Az, hogy úgy általában a szankciókról mit gondolunk, most mindegy is, az egy másik beszéd témaköre, a lényeg az, hogy nem könnyű a gazdasági együttműködés építése. De a nem könnyű még nem jelenti azt, hogy lehetetlen lenne

– közölte. Rámutatott, hogy van számos olyan terület, amelyet nem érintenek a korlátozások, ilyen egyebek mellett a gyógyszer-, az egészség-, az élelmiszer- és a műanyagipar, a vízgazdálkodás.

Szavai szerint az pedig szerencsés egybeesés, hogy ezek épp a legfejlettebb magyar gazdasági ágazatok közé tartoznak, amelyekben a hazai technológia a világ élvonalában van.

Szijjártó Péter tudatta, hogy Magyarország a huszadik legjelentősebb gyógyszeripari exportőr a világon, és ezzel rokon terület az egészségügyi berendezések ipara, aminek a sikerét mutatja, hogy már több mint tizenöt éve használnak magyar röntgengépeket Iránban.

Különböző iparágak vannak jelen

Itt vannak velem a legmodernebb technológiát felvonultatni képes magyar mezőgazdasági vállalatok, amelyek a vetőmagok kifejlesztésében, az állat- és növényegészségügyi technológiák terjesztésében, a premixek gyártásában járnak a világ élvonalában

– mondta.

Itt vannak velünk az élelmiszeripari cégek (...) A minőségi tejfeldolgozástól egészen az energiaitalokig képviseljük itt ma az élelmiszeripart

– tette hozzá. Tájékoztatása szerint több, vízgazdálkodással foglalkozó vállalat is jelen van, amelyek Afrikától Délkelet-Ázsián keresztül a Nyugat-Balkánig exportálták már modern technológiáikat. A miniszter arra kérte a cégvezetőket, hogy használják ki, hogy a két kormány megteremtette a lehetőséget az együttműködés fejlesztésére a szankciók által nem érintett területeken.

Azt kívánom önöknek, hogy a mai napon járjanak sikerrel, találják meg az együttműködő partnereiket, és növeljék a magyar-iráni kereskedelmi forgalmat a következő években!

– mondta.

Magyarországnak ez nem kockázat, hanem lehetőség

A miniszter beszélt az utóbbi évek válságairól is, hangsúlyozva, hogy a világ most a veszélyek korát éli, a globális gazdaság pedig az elmúlt időszakban több alkalommal is teljesen a feje tetejére állt, aminek nyomán új rend van kialakulóban.

Érintette a koronavírus-járvány negatív következményeit, illetve az ukrajnai háború és az arra válaszul elrendelt szankciók jelentette nehézségeket, például az eurázsiai együttműködés ellehetetlenülését és az egekbe szökő energiaárakat.

Kitért a közel-keleti fegyveres konfliktusra is, amelynek a mellékhatásaként bénító támadások érik a hajózást a világkereskedelem mintegy 15 százalékát adó vörös-tengeri útvonalon. Leszögezte, hogy Magyarország földrajzi helyzeténél és gazdasági struktúrájánál fogva a világgazdaság szabadságában és akadálymentességében érdekelt.

Abban vagyunk érdekeltek, hogy a világgazdaság nyitott, nyugodt, fair körülmények között működhessen

– fogalmazott. Kiemelte, hogy a sok feszültség eredményeképpen ma a világ újra a blokkosodás irányába halad, ami hazánkat súlyos aggodalommal tölti el, hiszen a két tömb közé kerülésén egyszer már rajtavesztett, amikor negyven évig kellett szenvednie a keleti elnyomástól.

Ezért mi sokkal inkább azt szeretnénk, hogyha a következő időszak a konnektivitás időszaka lehetne a világban (...), Magyarország Kelet és Nyugat együttműködésében nem veszélyt vagy kockázatot, hanem hatalmas lehetőséget lát

– jelentette ki.