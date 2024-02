Menczer Tamás a közösségi oldalán reflektált a a finn miniszterelnök, Petteri Orpo állításaira:

Látom, a finn miniszterelnök rólunk nyilatkozott. Apró megjegyzés: a finn politikusok sírva könyörögtek, hogy támogassuk a NATO-csatlakozásukat. Támogattuk. Azóta többször hazugságokkal támadtak minket.

Az államtitkár szerint a finn NATO-tagság ratifikációjának tanulsága az, hogy

„sajnos gerinc nem jár a NATO-csatlakozáshoz”.

A finn miniszterelnök nekiment Orbán Viktornak

Petteri Orpo finn miniszterelnök szerint az Orbán Viktor vezette magyar kormány Svédország-politikája Vlagyimir Putyin orosz elnök hasznára válik – szándékosan segítve a keleti nagyhatalmat. Annak is hangot adott, Európának készen kell állnia egy esetleges orosz támadásra. Mindezeken túl Orpo azzal is megvádolta Orbán Viktort, hogy miatta befagyott a Visegrádi Együttműködés, noha szakértők korábban rámutattak: bár a tagországok nem minden kérdésben értenek egyet – korábban Ukrajna támogatása is ezek közé tartozott –, a szakpolitikai együttműködés továbbra is erős maradt.