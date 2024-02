A nemzetpolitikai államtitkár Kőrösi Csoma Sándor szavait idézve párhuzamot vont a nagy székely felfedező életútja és a révkomáromi oktatási intézmény megalakulása és eddigi történetének kibontakozása között, rámutatva: mindkettőből sikertörténet kerekedett. Felidézte: a SJE megalakulását évtizedes készülődés, tervezés előzte meg, amely teljes erőbedobást és összpontosítást igénylő "kemény időszak" volt, ám az útjára indult folyamat apró lépésekkel haladva, soha nem állt meg a cél előtt.

"A Selye János Egyetem a felvidéki magyarság közös sikere"

- hangsúlyozta Potápi Árpád János, hozzátéve: ma, az intézmény megalapítása után valamivel több mint 20 évvel a Selye János Egyetem egy olyan "valósággá vált álom" , amely arra biztat, hogy merni kell nagyot álmodni.

Rámutatott: kitekintve a jelenlegi helyzetre, látni lehet, hogy az etnikai alapú politizálásnak megvannak a gyümölcsei: a magyar kútfők, az anyanyelven művelt tudomány, a magyar jövő.

"Ha akarjuk a felvidéki magyarság jövőjét - márpedig akarjuk - akkor lehetetlen, hogy feladjuk az etnikai alapú politizálást"

- emelte ki Potápi Árpád János.

A nemzetpolitikai államtitkár az emlékkonferencián beszélt arról is, hogy ma a Felvidéken a bölcsödétől az egyetemig rendelkezésre áll az az intézményhálózat, mely biztosítja az anyanyelvű közeget. Együttműködő hálózat épült és épül jelenleg is, nemcsak az oktatás, hanem a gazdaság, a felvidéki és más külhoni vállalkozások között, illetve a média és a sport területén is - mutatott rá. Hozzáfűzte: az, hogy ez a hálózat az élet egészét - a munkát, a megélhetést, a tájékoztatást és a kikapcsolódást is - átfogja, a megmaradás elengedhetetlen feltétele.

"Legyen nemzeti együttműködésünk az a plusz, mely segít minket abban, hogy céljainkat elérjük, és újabbnál újabb csúcsokat hódítsunk meg"

- hangsúlyozta Potápi Árpád János.

A SJE, az első felvidéki önálló magyar felsőoktatási intézmény létrehozásáról szóló döntést 2003-ban fogadta el az 1993-ban önállósodott Szlovákia törvényhozása. Az egyetem alapító ünnepségére 2004 januárjában került sor, az intézményben az oktatás ugyanazon év szeptemberében kezdődött meg. Az egyetemen gazdaságtudományi, tanárképző és teológiai kar működik.