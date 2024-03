A Survation közvélemény-kutató cég által a Best for Britain nevű politikai kampányszervezet megbízásából több mint 15 ezer választó bevonásával elvégzett országos reprezentatív vizsgálat kimutatta, hogy a legnagyobb ellenzéki erő, a Munkáspárt a voksok 45 százalékát szerezné meg, a konzervatívokra ugyanakkor mindössze 26,2 százaléknyian szavaznának, ha most tartanák a parlamenti választásokat Nagy-Britanniában.

E szavazatmegoszlás alapján a konzervatív frakció létszáma a jelenlegi 348-ról 98-ra csökkenne, a Munkáspárt ugyanakkor 468 mandátumot szerezne a mostani 200 helyett a 650 fős alsóházban.

A Best for Britain számításai szerint veszélybe kerülhet Rishi Sunak alsóházi képviselői megbízatása is, mivel a kormányfő választókörzetében a Munkáspárt jelenlegi támogatottsága mindössze 2,4 százalékponttal marad el a konzervatívokétól.