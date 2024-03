Tordy Géza 1938. május 1-jén született Budapesten – írja megemlékezésében a Magyar Nemzet. Pályája kezdetén a Vígszínház és a Madách Színház voltak számára a meghatározó szellemi műhelyek. 1982-től a Színház-és Filmművészeti Egyetemen tanított, majd két vidéki nagyváros színházi életére is meghatározó befolyást gyakorolt: 1985-től 1988-ig rendezője, majd 1988-tól 1990-ig főrendezője volt a veszprémi Petőfi Színháznak, 1992-től 1995-ig pedig a Győri Nemzeti Színház művészeti vezetőjeként dolgozott. 1995 és 2021 között a Budapesti Kamaraszínház főrendezőjeként végzett művészi tevékenységet.

Több emlékezetes alakítása is volt

A Kossuth-díjat 1991-ben kapta meg. A Nemzet Színésze cím birtokosává 2008-ban vált, miután az elhunyt Raksányi Gellért helyére lépve megkapta ezt a kitüntető címet is. Még a közelmúltban is filmezett: a Hadik című, 2023-ben bemutatott történelmi filmben ő játszotta Károlyi tábornokot. Sokak emlékezetében él, hogy a Várkonyi Zoltán rendezte, A kőszívű ember fiai című filmben ő alakította Baradlay Jenőt. A magyar filmművészet más, legendás hírű alkotásaiban is szerepet játszott: így ott volt a Fábri Zoltán rendezte Húsz óra vagy a Sára Sándor rendezte 80 huszár című filmek alkotóközösségében is.

Sulyok Tamás államfő Facebook bejegyzésében emlékezett meg a kiváló színművészről.