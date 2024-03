Csehország és Szlovákia kapcsolatában számos olyan téma van, amelyben érdemes együttműködni. Másfelől azonban nem szabad elrejteni, hogy a kulcsfontosságú külpolitikai kérdésekben a két fél álláspontja lényegesen eltér egymástól - mutatott rá a cseh kormányfő.

Külpolitikai kérdések állnak a feszültségek miatt

Meggyőződésünk, hogy ebben a pillanatban nincs szükség a két kormány együttes ülésére. Döntésünkről, hogy halasszuk el a találkozót, már tájékoztattuk a szlovák felet

– mondta Petr Fiala újságíróknak.

Kapcsolataink sokrétűek, számos közös témánk van, amelyekkel foglalkozni kívánunk, de lényeges külpolitikai kérdésekben eltérőek az álláspontjaink, amit nem kívánunk eltitkolni

– fejtette ki a cseh miniszterelnök. Leszögezte: a cseh kormány problémásnak tartja például Juraj Blanár szlovák külügyminiszter minapi találkozóját Szergej Lavrov orosz külügyminiszterrel. Blanár és Lavrov a múlt héten Törökországban találkozott egy regionális fórumon.

Csehország és Szlovákia álláspontja elsősorban Ukrajnával kapcsolatban tér el egymástól.

Míg Csehország anyagilag és katonailag is támogatja az Oroszország indította háborúban védekező Ukrajnát, Szlovákia a katonai támogatást elutasítja.

A CTK cseh hírügynökség Fialát idézte, aki szerint eltérő véleményen vannak a felek az oroszok háborús okait illetően is. A cseh és a szlovák kormány együttes ülésére legutóbb tavaly áprilisban a szlovákiai Trencsénben került sor. Robert Fico új szlovák kormányfő tavaly őszi prágai látogatása során a felek megegyeztek, hogy folytatni fogják a hagyományt. Az újabb együttes ülést csehországi helyszínnel idén tavaszra tervezték be.

Prága szerint Szlovákia kétoldalú diplomáciával próbálkozik

Jan Lipavsky cseh külügyminiszter újságírók előtt kijelentette, hogy támogatja a kormány döntését. "A földgolyó másik oldalán lévő partnereink is értik, hogy Európa biztonsága az egész világ biztonságát befolyásolja. Bánt engem, hogy szlovákiai kollégáink ezt nem így látják" - fejtette ki újságírók előtt.

"Úgy gondolom, hogy a barátoknak őszintéknek kell lenniük egymáshoz, s a kellemetlen dolgokat is meg kell tudni egymásnak mondani. Szlovákia kétoldalú diplomáciával is próbálkozik, de a tapasztalatok azt mutatják, hogy többnyire az ilyen az egyik oldalon marad" - tette hozzá a cseh külügyminiszter.