Azt írták, a képzésre olyan 28 év alatti, frissdiplomás vagy végzős hallgatókat várnak, akik folyékonyan beszélnek angolul és "nagy motivációval rendelkeznek". A program résztvevői kiváló hazai és külföldi szakemberektől sajátíthatják el a modern vezetés alapjait és különböző fogásait.

A jelentkezők többkörös felvételi eljáráson vesznek részt.

Az intelligencia-, szövegírás- és szövegértéstesztek kitöltése, majd a szóbeli forduló után a legjobban teljesítők egy úgynevezett assessment center alkalmon vesznek részt, ahol a személyes kompetenciájukat vizsgálják.

A képzés intenzív felkészítéssel kezdődik az alapkompetenciák, alapismeretek átadásával, majd az ezt követő féléves időszakban a hallgatók egyre mélyebb tudást szereznek a vezetői munka lényegéről. Ez idő alatt

kurzusok, tréningek, céges szervezeti látogatások és kapcsolódó projektfeladatok, exkluzív beszélgetések, tanulmányutak és közösségi programok váltják egymást.

A cél, hogy a hallgatók ne csupán tantermekben, hanem azokon kívül is tanulhassanak, továbbá a piaci világban is kipróbálhassák magukat. Ennek érdekében egyhetes szervezeti látogatásokon közelebbről is megismerhetik a köz- és a versenyszférában, különböző iparágakban tevékenykedő kis-, közép- és nagyvállalatokat, valamint azok működési környezetét, módszereit - ismertették.

A résztvevők a szakmai programokon felső- és középvezetőkkel találkozhatnak, szakmai beszélgetéseket folytathatnak.

A teljes képzés ideje alatt több mint száz szervezet működéséről szerezhetnek személyes tapasztalatot, miközben tréningek, coaching, szupervízió és konzultációk sora segíti az egyéni, személyre szabott fejlődést.

A hallgatók több mint 50 napot töltenek el tanulmányutakon a Kárpát-medencében, Európában és a tengerentúlon.

A szakmai programokon a legmagasabb szintű döntéshozókkal, vezetőkkel, polgármesterekkel, tisztviselőkkel, tanácsadókkal találkozhatnak.