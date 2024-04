A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető a Magyarország és Sierra Leone közötti gazdasági vegyes bizottság ülését követően arról számolt be, hogy Afrika népessége a következő húsz évben 750 millió fővel fog nőni, ami óriási kihívást jelent, ennyi embernek kell majd oktatást, egészségügyi ellátást és ivóvízellátást, munkahelyeket biztosítani.

Ezért hogyha az Európai Unió továbbra is arra biztatja az embereket, hogy induljanak meg Európa felé, ahelyett, hogy inkább fejlesztési programokat vinne Afrikába, akkor az Európai Uniót el fogják árasztani a migránsok, és beláthatatlan biztonsági kihívással fogunk szembesülni

– figyelmeztetett.

„Annak érdekében, hogy itt, Európában, meg tudjuk őrizni a biztonságunkat és identitásunkat, arra van szükség, hogy komoly fejlesztési programokat hajtsunk végre az afrikai országokban, és nem arra, hogy illegális migránsokat ösztönözzünk a megindulásra” – tette hozzá.

Tudatta, hogy ehhez felelősségteljes afrikai országokra és kormányokra van szükség, mint amilyen például Sierra Leone is, amely határozottan fellép a terrorizmussal szemben, kiáll a biztonsági érdekei mellett, illetve kész a lakosság megtartását elősegítő együttműködés építésére Európával.

„Mi pedig készen állunk arra, hogy együttműködjünk a felelősségteljes afrikai országokkal, támogassuk a gazdasági fejlődésüket, és támogassuk azt, hogy az életkörülmények javításával képessé váljanak arra, hogy megtartsák a növekedő lakosságukat” – jelentette ki.

Két ország közötti együttműködés

Szijjártó Péter a Sierra Leone-i kollégájával, Musa Timothy Kabb-bal közösen tartott sajtótájékoztatóján arra is kitért, hogy Magyarország nemcsak szavakban, hanem a tettekben is fellép ezen ügy érdekében, amire több gyakorlati példát is felsorolt.

Kiemelte, hogy a nap folyamán több mint harminc vállalat részvételével rendeztek üzleti fórumot, ahol világossá vált az, hogy a két ország közötti együttműködésre az élelmiszerellátás, a mezőgazdaság és a vízgazdálkodás területén nyílnak a legszélesebb lehetőségek.

Tájékoztatása szerint a magyar cégek készen állnak a részvételre az élelmiszerbiztonság és a vízellátás garantálásában Sierra Leone-ban, ezért megkezdték az egyeztetéseket két leendő beruházásról azzal a céllal, hogy több mint 300 ezer ember számára biztosítsák a hozzáférést a tiszta, egészséges ivóvízhez.

Aláhúzta: a kormány kész a finanszírozási és a technológiai oldalon is részt venni ezen projektekben.

A miniszter emellett közölte, hogy a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem kész a helyi partnerekkel a magas színvonalú és biztonságú élelmiszerellátási rendszer kereteinek létrehozására a nyugat-afrikai országban.

Szijjártó Péter elmondta, az emberek közötti kapcsolatok is jól alakulnak, hiszen bár a két ország több ezer kilométerre van egymástól, jelenleg is 84 Sierra Leone-i hallgató tanul Magyarországon annak a rendkívül népszerű programnak a keretében, amely évi ötven diáknak nyújt ösztöndíjas lehetőséget onnan – mutatott rá.

Háborús következmények, migráció

A miniszter hangsúlyozta, hogy mindkét országot súlyosan érintik az ukrajnai háború következményei, az energiaárak növekedése, az infláció, az élelmiszerellátási kihívások globális problémát jelentenek.

„És annak érdekében, hogy ezeket a drámai hatásokat megelőzzük, és megelőzzük azt, hogy ezek még súlyosabbak legyenek, a béke az egyetlen megoldás” – vélekedett.

Ezért a nemzetközi fórumokon továbbra is közösen fogunk kiállni a békekezdeményezések mellett annak érdekében, hogy az ukrajnai háború véget érjen, és annak drámai hatásai ne sújtsák tovább azokat az országokat, azokat az embereket, akiknek semmi közük nincs ehhez a háborúhoz, semmilyen módon nem felelősek annak kitörése miatt, mégis viselniük kell az összes következményt

– emelte ki.

Szijjártó Péter újságírói kérdésekre válaszolva az Európai Parlament által előző nap elfogadott migrációs paktumot az elmúlt öt év legveszélyesebb döntésének nevezte, amelyet a képviselő-testület megszavazott.

„Ez a döntés ismételten bizonyítékát adta, hogy Brüsszel, az Európai Unió háború- és migrációpárti (...) Ez világossá teszi, hogy nagy és erőteljes jobboldali fordulatra van szükség június elején ahhoz, hogy Európa biztonságosabb és versenyképesebb hely legyen” – fogalmazott.