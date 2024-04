Az Apostoli Szentszék 1994. április 18-ai hatállyal állította fel a Magyarországi Katonai Ordinariátust.

Berta Tibor dandártábornok, tábori püspök - aki 1994-ben kezdte meg szolgálatát a katonai ordinariátusban – homíliájában arról beszélt, 30 évvel ezelőtt, több mint 40 évi kényszerű szünet után kezdődött el a katonai lelkipásztori szolgálat a Magyar Honvédségben. Mint mondta, ekkor négy évvel voltunk rendszerváltás után, amely előtt egy olyan hatalmi ideológia uralkodott, és vált a mindennapokban szinte természetessé, amely az emberek életében nem szánt szerepet sem istennek, sem kereszténységnek, sem egyházi felekezeteknek, sem a vallásnak.

Hozzátette: ebben a rendszerben nem kevesen hagyták magukat elszédíteni egy szebb és boldogabb jövőt ígérő eszmerendszertől, ugyanakkor megannyian közömbösek maradtak akkor is, amikor saját szemükkel látták az emberi méltóság és szabadság ellen elkövetett jogsértéseket, és voltak olyanok is, akik segítették és támogatták a rendszer gaztetteit és így ők maguk is vétkesekké váltak.

1994-ben olyan világba léptünk be tábori lelkészként, amelyben nagyon sokan nagyon keveset tudtak istenről, egyházról, vallásról, papságról, ugyanakkor ez a kevés ismeret is megfertőződött számos olyan előítélettel, amely révén egy hatalmas fal állt előttünk

– jegyezte meg. Kiemelte:

30 év elteltével most azt tudja jelenteni, hogy a fal nemcsak, hogy leomlott, de a katonalelkészi szolgálat és a Magyar Honvédség, a tábori lelkészek és katonák között nincsenek már olyan hálók, korlátok sem, amelyek akadályként állnának előttünk.

Felhívta a figyelmet arra: napjainkban a Bibliától, az evangélium üzenetétől, a hagyományos emberi értékektől, a nemzeti múlt és nagy történelmi elődök megbecsülésétől is számosan eltávolodtak. Ugyanakkor – mint mondta – megannyi helyen felerősödött egy sajátos isten- és vallásellenes, szellemi ürességgel párosuló ideológia, amely olyan társadalmat szeretne megvalósítani, ahol el kell vetni a transzcendenciát, a magasabb értékeket, és ahol csak a gazdasági, és technikai racionalizmus számít.

A szentmisén felavattak öt akolitust. Az akolitusok segítik a papokat, szerpapokat tisztségük gyakorlásában, szükség szerint áldoztatják a híveket és betegeket.

Vargha Tamás államtitkár a szentmisét követő állófogadás pohárköszöntőjében arról beszélt, a forrongó világban sokszor elmondják, mennyire fontos a béke és Magyarország biztonsága, és ennek fő letéteményese a Magyar Honvédség. Azért, hogy a Magyar Honvédség erős legyen és képes megvédeni hazánkat, fejlesztjük a haderőt, haditechnikai eszközöket szerzünk be, gyártunk – sorolta. Hozzátette, az eszközök mellett ugyanakkor nagyon fontos a katona is.

Gyakran elfelejtjük ehhez hozzátenni, hogy a katona ne csak testben legyen erős, képzett és jól kiképzett, de lélekben is legyen erős, mert ez legalább olyan fontos

– fogalmazott. Kiemelte: abban, hogy a katona lélekben is erős legyen, 30 éve segít a tábori lelkészi szolgálat.

Vargha Tamás hangsúlyozta: a tábori lelkészi szolgálat megalakításának 30. évfordulóján köszönetet mondanak az elmúlt 30 év tábori lelkészeinek, és a most szolgálóknak is, amiért „segítenek nekünk abban, a magyar katona legyen lélekben is erős”.