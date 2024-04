Hétfőn indul a tavi viharjelzési szezon a Balatonon, a Velencei- és a Tisza-tavon - közölte az Hungaromet Zrt. a honlapján. Az április 1-jén kezdődő tavi viharjelzési szezon október 31-éig tart.

A Balatonnál ez már a 90. viharjelzési szezon, ugyanis 1934. július 8-án indult el Magyarország legnagyobb tavánál a viharjelző szolgálat.

Emlékeztettek rá: a tó viharjelzési szempontból három medencére van felosztva: a Keszthelytől Badacsony-Fonyódig tartó nyugati, a Fonyód és Tihany közötti középső és a Tihanyi-félszigettől keletre lévő keleti medencére.

Az egyes medencékben egyidejűleg eltérő fokozatú viharjelzések lehetnek érvényben.

A balatonihoz hasonló fényjelző lámpák működnek a Velencei-, a Tisza- és a Fertő tónál is, ez utóbbi kiszolgálását az osztrák meteorológiai szolgálat látja el. A Velencei-tónál és a Tisza-tónál egy adott időpontban egyfajta jelzés érvényes, ott is a balatonihoz hasonló viharjelző lámpák tájékoztatnak a várható szélviszonyokról.

A meteorológiai szolgálat folyamatosan figyeli a légköri folyamatok alakulását és az időjárási előrejelzések mellett szükség esetén viharjelzéseket is kiad a tavakra. Az elsőfokú viharjelzés - azaz percenként 45 sárga fényű fényfelvillanás - az erős (40 és 60 kilométer/óra közötti), a másodfokú - percenként 90 sárga fényű fényfelvillanás - pedig a viharos (60 kilométer/órát meghaladó) szélre figyelmeztet. A jelzéseket a szélerősödés előtt fél-másfél órás "időelőnnyel" adják ki.

Az aktuális viharjelzéseket a tavak körüli viharjelző lámpák jelzik. A riasztást a HungaroMet Zrt. adja ki, a viharjelző lámpák technikai üzemeltetését pedig a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság végzi.

Közölték azt is, hogy a Balatonnál négy vízközépi platformon is működnek viharjelző lámpák, ezek kiegészülnek 15 mobil viharjelzőlámpával, amelyek a strandokon kapnak helyet. A Balatonon összesen 55 viharjelzőlámpa van, ennek köszönhetően egy adott pontról legalább hármat is lehet látni. A Velencei-tónál négy, a Tisza-tónál öt, a Fertő-tónál pedig 11 viharjelzőlámpa van, ebből egy működik a magyar oldalon.

A Balatonon tavasztól őszig működnek a Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság által telepített speciális mérőplatformok, amelyek többi között a nyíltvízi időjárási viszonyokról adnak tájékoztatást.

Közvetlenül a viharjelzést szolgálja a Siófoki Viharjelző Obszervatóriumban működő nagy teljesítményű számítógép, amelyen időjárási előrejelző modellek számításai készülnek. A veszélyjelző meteorológusok munkáját többi között automata meteorológiai állomáshálózat, meteorológiai műholdak és radarok, villámmérések támogatják - ismertették.

Az aktuális jelzésről a www.met.hu, a www.katasztrofavedelem.hu, valamint az www.rsoe.hu honlapján lehet információt szerezni. Mobilon a Meteora nevű, ingyenesen letölthető mobilalkalmazás tájékoztat az aktuális viharjelzési fokozat mellett a várható időjárásról is, illetve a katasztrófavédelem Tavihar nevű alkalmazása ad információt az aktuális viharjelzésről.