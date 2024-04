A fenti utalgatások több kérdést is felvetnek. A Magyar Nemzet ügyvédi forrása szerint egyrészt Vignek az eltiltása után meg kellett volna szüntetnie a számláját, ha ezt nem tette, már nem járt el szabályosan.

Másrészt, az ügyvédi letéti számlára pontosan meghatározott célból érkeznek pénzek, melyeket egy ideig ügyvédre bíznak, például ingatlanvásárlási ügyleteknél. Ha Vig esetében ez nem így történt, ráadásul az oda érkező összegeket a jogász (és Hegedüs) öncélúan felvette, az súlyos bűncselekménynek, sikkasztásnak hívják. Megjegyzendő, ha Vig Mór cégétől a magánszámlájára is indokolatlanul érkeztek az A-Híd pénzei, az is minősülhet sikkasztásnak. Tényi István utóbbi bűncselekmény miatt meg is tette a feljelentését.

Tényi azonban nem csak sikkasztás, hanem hűtlen kezelés gyanújával is a hatóságokhoz fordult, mégpedig a közpénzből finanszírozott Lánchíd-felújítás sokszoros megdrágulása miatt.

