Cikkünk frissül!

Fegyverekre várnak

Volodimir Zelenszkij kijelentette, hogy Ukrajna továbbra is várja szövetségeseitől a beígért utánpótlást, és annak mielőbbi szállítására buzdított.

"Olyan mennyiségre és terjedelemre számítunk, amely Ukrajna érdekében megváltoztathatja a helyzetet a csatatéren" - mondta.

Az ukrán erők helyzete egyre romlik keleten, és továbbra is az amerikai fegyverek szállítására várnak. Zelenszkij többször is hangsúlyozta, hogy elsőként a légvédelem megerősítésére van szükség, azon belül is mielőbb újabb Patriot-rendszerekre lenne szüksége Ukrajnának.

Ukrajna 10 évre tervez

Az ukrán elnök napi videójában beszámolt arról, hogy egyeztetett Hakeem Jefriesszel, az amerikai képviselőház demokrata frakcióvezetőjével, hogy kétoldalú biztonsági megállapodást dolgozzanak ki Ukrajna és az Egyesült Államok között. Ezen belül egy, az idei évre szóló, illetve egy 10 éves időszakra vonatkozó támogatási tervet is kidolgoznak, benne fegyveres, pénzügyi, politikai támogatással, valamint közös fegyvergyártással.

Magyarország segít

Magyarország területére 2024. április 28-án az ukrán-magyar határszakaszon 4632 fő lépett be. A román-magyar határszakaszon belépők közül 5256 fő nyilatkozott úgy, hogy Ukrajnából érkezett.

A beléptetettek közül a rendőrség 30 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást.

Ez történt vasárnap: