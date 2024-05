Egy teljesen életszerűtlen, több szempontból is gyanús „tanácsadói” szerződéssel szerzett külföldről, a 2019-es önkormányzati választások előtt 112,5 millió forintot Mravik Zsolt egyszemélyes vállalkozása, a Bakony Rental Kft., amelyből gyorsan ki is vett 89,4 milliót a tulajdonos-ügyvezető, majd ebből a pénzből továbbítottak 75 millió forintot, amely minden bizonnyal Karácsony Gergely kampányában „hasznosult”.

A Magyar Nemzet szombaton részletes tényfeltáró cikkben mutatta be, hogy a baloldal főpolgármester-jelöltjének kampányára a pénzt 2019-ben a Mindenki Budapestért (Mibu) Egyesület bonyolította, a szükséges pénzforrást pedig kísértetiesen hasonló módon teremtették elő, mint a szintén Karácsony nevével fémjelzett 99 Mozgalom a 2021-es baloldali előválasztási kampányban. Utóbbi esetben a félmilliárd forint valódi forrására egyelőre nem derült fény, az viszont ismert, hogy az összeg döntő hányadát euróban és angol fontban fizette be a 99 Mozgalom bankszámlájára ugyanaz a Perjés Gábor, aki már 2019-ben a Mibu vezetőjeként is feltűnt hasonló szerepben.

Karácsony öt évvel ezelőtti főpolgármester-jelölti kampánya esetében viszont konkrétan tudni lehet, hogy a több tízmillió forintos támogatás külföldről érkezett, a fent nevezett Bakony Rental Kft. közvetítésével.