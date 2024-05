Kulcsszerepet kapott a Messenger bot

A 2019-es ajánlatban az informatikai szolgáltatások felsorolásában olvasható: „1 Messenger botot tartalmazó WinWithMe rendszer.” Ez a szoftver többször szóba került a Magyar Nemzet csütörtökön közzétett cikkében idézett tavaly decemberi jelentésben is. Ezt a beszámolót a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) tett közzé, miután kivizsgált egy kéretlen hívásokra és sms-ekre vonatkozó bejelentést. Az eset a 2021-es előválasztási kampányban történt, de a szereplők ugyanazok, mint 2019-ben: Karácsony Gergely stábja, az őt támogató 99 Mozgalom, valamint Bajnaiék cégcsoportja. A főpolgármester akkor éppen a baloldal miniszterelnök-jelölti pozíciójáért szállt ringbe, és a DatAdat a két évvel azelőtti önkormányzati megméretéshez hasonlóan támogatta őt közösségimédia-kampánnyal és a hatósági vizsgálat tárgyát képező tömeges sms-küldésekkel, illetve szintén a mozgósítást szolgáló telefonhívásokkal. A NAIH jelentésében többek között olyan érdekes információk is olvashatók, mint például az, hogy a Datadat GmbH – a cégcsoport osztrák vállalata – saját bevallása szerint segítette Karácsony mozgalmát az adatgyűjtésben is, méghozzá a WinWithMe Facebook Messenger üzenetküldő alkalmazással. A szoftver tulajdonosa pedig a DatAdat OÜ, Ficsor és Szigetvári észtországi érdekeltsége, amely a 2019-es, Karácsony főpolgármester-jelölti kampányára készített szerződést jegyezte.