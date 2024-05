Ezzel Magyar Péter tovább halad azon az úton amit korábban már Márki-Zay Péter is megjárt, nála is kialakulhatott egyfajta üldözési mánia. A baloldali politikus most azt sugallja, hogy őt ellenségek, ügynökök veszik körül és furakodnak be a pártja soraiba – írja a Magyar Nemzet.

Nem ez az első erre utaló jel a baloldali politikus megnyilvánulásaiban: a lap korábban már beszámolt róla, hogy Magyar Péter szerint a „rezsim” minden lépését figyeli, szerinte ráállítottak kétezer ügynököt, hogy figyeljék a tevékenységét.