Félelem és rendbontás – ezt vitte Magyar Péter Tatabányára (videó) Magyar Péter országjárása ismét botrányig fajult. A hétvégén egy tatabányai étterem és kávézó előtt csináltak jelenetet a Tisza Párt szimpatizánsai, mivel öt aktivista szeretett volna a teraszon leülni, de – állításuk szerint – ezt a személyzet megtiltotta nekik a pártlogós kitűzőjük miatt. Az étterem vezetője szerint azonban csupán az történt, hogy a teraszon lévő asztalok foglaltak voltak – számolt be a Hír TV. Magyar Péter Tatabányán tartott eseményt, és amikor megtudta, hogy az aktivistái szerint mi történt, akkor rögtön az étteremhez akart vonulni. „Szeretnék szólni a Turul kávéházban, hogy érkezünk” – jelentette ki Magyar Péter, és azzal vádolta az éttermet, hogy kidobták onnan a párt szimpatizánsait. Az étterem tulajdonosa, Boczonádi János a Hír TV-nek elmondta, hogy aznap este a teraszuk minden asztala foglalt volt, ezért nem tudtak helyet biztosítani a baloldali politikus aktivistáinak, akik ezen felháborodtak. Az étteremvezető elmondta, hogy Magyar Péter követői körbevették az épületet, az addigra bezárt konyhaajtót pedig tenyérrel verték. Azonban szerencsére hamar a helyszínre ért maga Magyar Péter, és ezután már elkezdtek csillapodni a kedélyek. Ezután véget ért a rendbontás, és már csak fotózkodás volt, azonban ellepték az egész teraszt és az éttermet is. Másnapra pedig rengeteg negatív értékelés érkezett az étteremre, a közösségi oldalon pedig több fenyegetést is kaptak.